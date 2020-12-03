В ЕС назвали причину отказа от российской вакцины «Спутник V»

В Европейском союзе (ЕС) не рассматривают возможность выдачи разрешения на использование российской вакцины «Спутник V». Об этом рассказал источник в Брюсселе, причастный к процессу сертификации вакцин для рынка ЕС, передает «Интерфакс».

По его словам, российское средство пока не было допущено на европейский рынок, так как разработчики вакцины не направили формальный запрос и необходимые документы на рыночное разрешение в соответствующие органы Евросоюза.

Отмечается, что за выдачу разрешения на фармацевтические продукты в ЕС отвечает Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Производители вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca начали процесс регистрации своих средств уже несколько недель назад.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен-Цви заявил, что Израиль планирует купить у России полтора миллиона доз вакцины «Спутник V». Он уточнил, что сейчас вакцина проходит проверку израильского Минздрава, и в случае успешного прохождения будет закуплена.

О регистрации российский вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.