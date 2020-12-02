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Израиль купит полтора миллиона доз вакцины «Спутник V»

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Израиль планирует купить у России полтора миллиона доз вакцины «Спутник V». Об этом рассказал посол Израиля в России Александр Бен-Цви в эфире радио «Эхо Москвы».

«На правительственном уровне договоренностей пока нет. На уровне нашей самой большой больницы "Хадасса", у которой есть филиал в Сколково, есть определенная договоренность на поставку полутора миллионов доз в Израиль», — рассказал дипломат. Он уточнил, что сейчас вакцина проходит проверку израильского Минздрава, и в случае успешного прохождения будет закуплена.

24 ноября в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что одна доза «Спутник V» для зарубежных рынков будет стоить не более 10 долларов (760 рублей). При этом цена американского препарата производства Moderna составит 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара.

О регистрации российский вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.

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