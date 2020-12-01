В Индии начались испытания российской вакцины от коронавируса

В Индии начались последние фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийскую фармацевтическую компанию Dr. Reddy сообщает ТАСС.

«В Индии после получения необходимого разрешения Центральной лаборатории по лекарственным средствам начались вторая и третья фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V"», — приводит агентство текст пресс-релиза.

Сообщается, что исследование пройдет по всем необходимым правилам: будет рандомизированным, контролируемым и проверит безопасность и иммуногенность вакцины. О том, что испытания в Индии получили официальное одобрение, сообщалось еще в октябре.

24 ноября в РФПИ заявили, что одна доза «Спутник V» для зарубежных рынков будет стоить не более 10 долларов (760 рублей). При этом цена американского препарата производства Moderna составит 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара.

О регистрации российский вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.