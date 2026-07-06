Самолет с десятками пассажиров на борту попал под фейерверк во время снижения

CBS News: Самолет Delta попал под фейерверк во время снижения в аэропорту Мидуэй

Самолет авиакомпании Delta Airlines с десятками пассажиров на борту попал под фейерверк во время снижения в США. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 4 июля, в международном аэропорту Мидуэй в городе Чикаго. По словам жителей района, расположенного напротив воздушной гавани, в ту ночь салюты запускались без перерыва. Собеседница издания Кристина Бернабе призналась, что их было около 20 штук в минуту.

Эксперт по транспорту и авиации из Университета ДеПола Джо Швитерман, в свою очередь, заявил, что никогда раньше не слышал о подобных случаях. «Я всю жизнь занимаюсь авиацией и видел все: от разных видов птиц до снарядов, но никогда не видел фейерверков. Это свидетельствует о том, что подобные опасности возникают из ниоткуда», — добавил он.

Швитерман также предположил, что человека, запустившего фейерверк, полиция привлечет к ответственности. Тем временем представители авиакомпании отметили, что Airbus A319 благополучно приземлился и вырулил к выходу на посадку. На борту находились 52 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. В результате произошедшего было повреждено лакокрасочное покрытие воздушного судна.

В начале июля летевший из Стамбула в Минеральные Воды Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия над Черным морем. Позже стало известно, что в 2025 году у него как минимум семь раз выявляли технические неисправности.