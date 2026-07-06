Минобороны РФ объяснило атаку более 600 дронов ВСУ предстоящим саммитом НАТО в Анкаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили более 600 дронов из-за стремления Владимира Зеленского показать европейским странам на предстоящем саммите НАТО в Анкаре готовность бить по гражданским объектам. Цель массированной атаки назвало журналистам Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что Зеленский хочет показать результаты в том числе и для Великобритании, которая поставляет оружие для Украины.

Минобороны отметило, что российским военнослужащим удалось сорвать спланированную украинским политиком атаку. В частности, силы противовоздушной обороны уничтожили 613 беспилотников ВСУ. «Получившие повреждения в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены», — указано в публикации.

По данным ведомства, ВСУ в ходе массированного удара по России пытались нанести ущерб гражданским объектам и логистическим звеньям топливо-энергетического комплекса. Украинские военные атаковали объекты в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской и Курской областях, а также в Крыму.