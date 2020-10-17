Российская вакцина «Спутник V» получила одобрение для испытаний в Индии

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» испытают в Индии. Об этом сообщает ТАСС.

Одобрение получили Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Для содействия успешным клиническим испытаниям вакцины Россия предоставит Индии данные, полученные в ходе третьей фазы испытаний. Затем российские и индийские данные дополнят друг друга.

Ранее Венесуэла начала испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Президент страны Николас Мадуро заявил, что в тестировании примут участие две тысячи волонтеров, они уже отобраны. 1 октября российскую вакцину также начали тестировать в Белоруссии. В качестве исследовательских центров выбраны восемь больниц и поликлиник в Минске и Витебске.

«Спутник V» — это первая вакцина от коронавируса. Ее массовое производство началось 15 августа. Первыми привиться смогут граждане из группы риска и врачи.