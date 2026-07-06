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14:05, 6 июля 2026Мир

Посол Швеции прибыла в МИД России

Посол Швеции Анна Кристина Тересе Юханнессон прибыла в МИД России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Посол Швеции в Москве Анна Кристина Тересе Юханнессон прибыла в МИД России, куда ее вызвали в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

Шведский дипломат проследовала в здание российского внешнеполитического ведомства без комментариев для прессы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Швеции была вызвана в Министерство иностранных дел России. Она отметила, что Тересе Юханнессон напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и данных ранее заверениях.

2 июля дроны атаковали посольство России в Швеции. Один БПЛА сбросил контейнер с красной краской. Второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация взрывного устройства, упал на территорию в непосредственной близости от здания дипучреждения.

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