Посол Швеции прибыла в МИД России

Посол Швеции Анна Кристина Тересе Юханнессон прибыла в МИД России

Посол Швеции в Москве Анна Кристина Тересе Юханнессон прибыла в МИД России, куда ее вызвали в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

Шведский дипломат проследовала в здание российского внешнеполитического ведомства без комментариев для прессы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Швеции была вызвана в Министерство иностранных дел России. Она отметила, что Тересе Юханнессон напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и данных ранее заверениях.

2 июля дроны атаковали посольство России в Швеции. Один БПЛА сбросил контейнер с красной краской. Второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация взрывного устройства, упал на территорию в непосредственной близости от здания дипучреждения.