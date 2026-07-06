Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:06, 6 июля 2026Культура

Смерть народной артистки России Жемчужной назвали неожиданной

Худрук театра «Ромэн» Сергиенко: Смерть Екатерины Жемчужной стала неожиданной для коллег
Ольга Коровина

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Смерть народной артистки России Екатерины Жемчужной, известной в том числе по ролям в советских фильмах «Цыганка Аза» и «Карнавал», стала неожиданной для коллег. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко, его слова приводит ТАСС.

Сергиенко отметил, что в мае актриса еще выходила на сцену, несмотря на «непростое душевное состояние». Жемчужная также дала согласие на участие в большой концертной программе на телевидении, однако не смогла приехать на съемки из-за высокого давления. Позже она попала в больницу, однако со временем ее состояние стабилизировалось.

«Когда мне директор нашего театра сообщила, что Кати нет, я был в шоке. Никто не ожидал, все шло на поправку, и вдруг вот так все произошло», — поделился Сергиенко.

О смерти Жемчужной сообщалось 4 июля, актрисе было 82 года. Известно, что ее планируют похоронить на Ваганьковском кладбище рядом с мужем — актером Георгием Жемчужным, которого не стало в 2021 году.

С 1964 года Жемчужная служила в цыганском театре «Ромэн», куда ее после театральной школы-студии пригласил режиссер Семен Баркан. Кроме того, актриса стала известна благодаря ролям в десятках фильмов, в том числе «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза», «Табор уходит в небо» и других кинокартинах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал Минобороны и спецслужбам поручение по конфликту на Украине

    Мировые цены на популярный продукт питания заметно выросли

    В России заявили об изменении ситуации на СВО после массированного ночного удара

    Торговая сеть прекратила продажу продуктов Великолукского мясокомбината

    Россиянам раскрыли способы войти в рабочий ритм с помощью одежды

    В Госдуме призвали активнее давать некоторым льготникам машины

    Руфер оказался на шпиле сталинской высотки в Москве

    Российское «Ухо» подслушает дроны ВСУ

    Отбывающий наказание в России американец заболел

    Нападение на контролера в московском метро попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok