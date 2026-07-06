Смерть народной артистки России Жемчужной назвали неожиданной

Худрук театра «Ромэн» Сергиенко: Смерть Екатерины Жемчужной стала неожиданной для коллег

Смерть народной артистки России Екатерины Жемчужной, известной в том числе по ролям в советских фильмах «Цыганка Аза» и «Карнавал», стала неожиданной для коллег. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко, его слова приводит ТАСС.

Сергиенко отметил, что в мае актриса еще выходила на сцену, несмотря на «непростое душевное состояние». Жемчужная также дала согласие на участие в большой концертной программе на телевидении, однако не смогла приехать на съемки из-за высокого давления. Позже она попала в больницу, однако со временем ее состояние стабилизировалось.

«Когда мне директор нашего театра сообщила, что Кати нет, я был в шоке. Никто не ожидал, все шло на поправку, и вдруг вот так все произошло», — поделился Сергиенко.

О смерти Жемчужной сообщалось 4 июля, актрисе было 82 года. Известно, что ее планируют похоронить на Ваганьковском кладбище рядом с мужем — актером Георгием Жемчужным, которого не стало в 2021 году.

С 1964 года Жемчужная служила в цыганском театре «Ромэн», куда ее после театральной школы-студии пригласил режиссер Семен Баркан. Кроме того, актриса стала известна благодаря ролям в десятках фильмов, в том числе «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза», «Табор уходит в небо» и других кинокартинах.