Россия представит свою вакцину от коронавируса в ООН

Постпредство России при ООН совместно с Минздравом проведут презентацию, на которой предоставят подробную информацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь постоянного представительства Федор Стржижовский.

Мероприятие под названием «Спутник V: вакцина от COVID-19» пройдет в видеоформате на полях специальной сессии ГА ООН.

«В среду, 2 декабря, пройдет презентация российской вакцины "Спутник V". В мероприятии примут участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев», — сказал Стржижовский.

24 ноября в РФПИ заявили, что одна доза «Спутник V» для зарубежных рынков будет стоить не более 10 долларов (760 рублей). При этом цена американского препарата производства Moderna составит 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.