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Австрия оценила вероятность использования российской вакцины от коронавируса

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Канцлер Австрии Себастьян Курц оценил вероятность использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Его слова в эфире австрийского телеканала Puls24 передает ТАСС.

Курц подчеркнул, что австрийские власти ориентируются на европейскую программу по закупкам вакцин. Соглашения заключены уже с шестью компаниями, у некоторых из них вакцины уже находятся перед допуском, отметил он. «Я думаю, что для нас разумно рассчитывать на поставщиков, с которыми у нас уже есть договорные обязательства», — добавил Курц.

Ранее стало известно, что производством российской вакцины от коронавируса заинтересовалась Сербия. В скором времени в страну поступит первая партия «Спутника V» для проведения лабораторных исследований.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».

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