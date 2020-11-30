Сербия заинтересовалась производством российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства промышленности и торговли России по итогам переговоров главы ведомства Дениса Мантурова и председателя правительства Сербии Аны Брнабич.

По словам Мантурова, представители сербской стороны готовы изучить возможность совместного производства «Спутник V». Министр также добавил, что в скором времени в Сербию поступит первая партия российской вакцины, которая предназначается для проведения лабораторных исследований.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о грозящей стране катастрофе из-за коронавируса. Вучич привел рекордные показатели за сутки — 47 погибших от осложнений, вызванных COVID-19. Отмечается, что ситуация усложняется из-за нехватки коечного фонда, что может привести к катастрофическому сценарию.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.