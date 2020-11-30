Венгрии разрешили купить российскую вакцину от коронавируса с одним условием: она не сможет циркулировать в Евросоюзе. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер, его цитирует «Интерфакс».

По словам Кеерсмэкера, страны ЕС могут воспользоваться спецпроцедурой одобрения препарата, но только под свою ответственность. Представитель ЕК напомнил, что вакцины, произведенные с использованием биотехнологий, должны пройти контроль Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

27 ноября министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на развертывание производства вакцины в стране может понадобиться до полутора лет. Он отметил, что если на это нужно столько времени, то власти Венгрии сконцентрируются на закупках российского препарата. Сийярто добавил, что первые партии «Спутник V» поступят в Венгрию уже в декабре этого года.

О решении Венгрии закупить российскую вакцину стало известно в конце октября. При этом в Еврокомиссии предупредили Будапешт, что в случае закупки любой из стран Евросоюза иностранной вакцины, не прошедшей сертификацию, будут приняты меры. Там отметили, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.