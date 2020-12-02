Установлена стоимость вакцины «Спутник V»

Стоимость одной дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» для зарубежных стран установлена на уровне менее 10 долларов (753 рубля). Об этом в среду, 2 декабря, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Мы сфокусированы на том, чтобы сделать эту вакцину доступной для мира, и она будет продаваться во всех странах по одинаковой цене», — заключил Дмитриев в ходе презентации вакцины для ООН.

Также руководитель РФПИ добавил, что вакцина «Спутник V» будет самой доступной среди аналогов.

Ранее 2 декабря стало известно, что постпредство России при ООН совместно с Минздравом проведут презентацию, на которой предоставят подробную информацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Мероприятие под названием «Спутник V: вакцина от COVID-19» проходит в видеоформате на полях специальной сессии ГА ООН.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.