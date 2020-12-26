В Германии сделали первую прививку от COVID-19 101-летней женщине

В Германии первую прививку от коронавируса в рамках массовой вакцинации населения получила 101-летняя женщина из дома престарелых в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт. Об этом сообщает Bild.

Всего в доме престарелых прививку сделали 40 из 59 постояльцев, а также десять сотрудников и управляющий директор центра. Им привили препарат от COVID-19 BioNTech/Pfizer.

Германия запланировала начало вакцинации населения от коронавируса на 27 декабря. Саксония-Анхальт получила первую поставку — 9,7 тысячи доз вакцины — утром в субботу, 26 декабря, и распространила вакцину по районам и городским округам. В первую очередь вакцину получат люди старше 80 лет, сотрудники домов престарелых, а также медики — сотрудники амбулаторных служб, отделений интенсивной терапии и неотложной помощи.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна преодолела самый худший этап распространения коронавируса. Штайнмайер призвал тех, кто сомневается в безопасности вакцины, все же довериться решению Берлина. По мнению политика, местная демократия не раз доказывала, что ей можно доверять.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. 21 декабря Евросоюз разрешил использование вакцины Pfizer от коронавируса.