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В Германии объявили строжайший в истории карантин

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Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Германия с 16 декабря вводит строжайший карантин за всю историю страны из-за пандемии коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Об этом в телевизионном выступлении объявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Deutsche Welle.

Он назвал ситуацию в стране ужасной и заявил, что распространение инфекции грозит выйти из-под контроля. Он подчеркнул, что для победы над вирусом предыдущих мер не хватало. Штайнмайер призвал немцев не видеться с родственниками лично во время празднования рождества. Он считает, что передать подарки и провести время вместе можно и позднее, а сейчас необходимо справиться с эпидемией.

Президент также выразил надежду на вакцинирование. Он спрогнозировал, что массовая вакцинация начнется вскоре после наступления 2021 года.

О том, что карантин в Германии будет продлен, предупреждала в начале декабря канцлер Ангела Меркель. Она подчеркнула, что ослаблять ограничительные меры из-за празднования Рождества не стоит, если ситуация с эпидемией не начнет меняться.

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