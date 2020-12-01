Меркель предупредила о третьей волне коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о риске третьей волны коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, число новых случаев заражения в Германии стабилизировалось после того, как 2 ноября в стране был введен «мягкий локдаун». Однако официальные лица предупреждают, что ситуация может измениться в любой момент. «Зимой мы должны быть еще очень, очень внимательными (…) Иначе у нас будет новая волна», — сказала канцлер.

Также Меркель выступила против ослабления ограничительных мер на период рождественских каникул.

Ранее сообщалось, что жесткий карантин в Германии, который изначально действовал до конца ноября, продлится до 20 декабря и, вероятно, будет впоследствии продлен до конца января следующего года.

2 ноября Германия ввела жесткий карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом. По распоряжению канцлера ФРГ Ангелы Меркель закрылись, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, ограничивается работа магазинов. Жителям страны запрещено собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах.