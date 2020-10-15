Меркель рассказала о неготовой к новому локдауну экономике Германии

Германия не может себе позволить с экономической точки зрения нового локдауна, как это было весной во время первой волны коронавируса. Об этом заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит ТАСС.

Канцлер отметила, что необходимо срочно взять под контроль ситуацию с пандемией.

«Мы приняли бюджет, который предусматривает только в этом году новую задолженность в размере более 250 миллиардов евро. Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями», — заявила Меркель.

По ее словам, речь идет не только о системе здравоохранения. Канцлер рассказала, что страна находится в критической стадии борьбы с коронавирусом, поэтому поведение людей в ближайшие недели будет иметь решающее значение. Меркель также выразила обеспокоенность экспоненциальным ростом числа новых случаев заражения.

В сентябре Германия оказалась единственной страной в еврозоне, которая продемонстрировала стабильный экономический рост. Рост мировой торговли помогает оправиться от пандемии и вытягивает ориентированную на экспорт экономику Германии.