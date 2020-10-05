Названа единственная процветающая страна Европы

Германия оказалась единственной страной в еврозоне, которая продемонстрировала стабильный экономический рост в сентябре. Bloomberg называет ее единственной процветающей страной в регионе, в то время как остальные государства продолжают страдать.

Рост мировой торговли помогает оправиться от пандемии и вытягивает ориентированную на экспорт экономику Германии, в то время как многие страны на юге ЕС отстают, поскольку сильно зависят от туризма и рынка услуг. Эти сектора особенно сильно ощутили на себе удар пандемии и связанные с ней ограничения и продолжают проседать сейчас, когда рост числа заболевших снова растет.

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Сейчас в Европе начинают возвращать ограничения на поездки, некоторые страны закрывают бары и рестораны. Для Франции это означает очередное сокращение производства в частном секторе, а в Италии производственная активность практически остановилась.

Экономисты полагают, что в четвертом квартале 2020-го в экономике ЕС снова будет спад. «Многое будет зависеть от того, удастся ли контролировать вторую волну вирусных инфекций и можно ли ослабить ограничения социального дистанцирования, чтобы снова активизировать деятельность сектора услуг», — говорит экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

По данным IHS Markit, темпы роста промышленного производства в еврозоне взлетели до максимального значения за последние два с лишним года. В сентябре 2020 года индекс Purchasing Managers Index (PMI) в еврозоне поднялся до отметки 53,7 пункта. В августе он был на уровне 51,7 пункта.