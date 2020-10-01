Главная экономика Европы задумала разрешить удаленку навсегда

Власти Германии, которую называют главной экономикой Европы, задумали разрешить формат удаленной работы навсегда. Как сообщает Financial Times, немецкое правительство собирается рассмотреть законопроект, который позволит сотрудникам выбирать между работой из дома и в офисе. Документ доработают в течение ближайших недель.

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Уточняется, что право выбирать между удаленкой и работой из офиса получат те сотрудники, чьи обязанности можно выбирать удаленно. До начала пандемии в Германии из дома работали порядка 18 процентов сотрудников, но с распространением коронавируса их число выросло почти до 40 процентов.

В России подобных законопроектов пока нет, но согласно данным недавнего опроса Роструда, каждый десятый гражданин хотел бы работать из дома. В Госдуме предложили обязать работодателей компенсировать работникам расходы на дистанционную работу.

На фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленную работу треть сотрудников. Исключение можно сделать для сотрудников, «чье присутствие на рабочем месте является критически важным» для организации.