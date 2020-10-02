Германия помогла экономике Европы оттолкнуться от дна

Темпы роста промышленного производства в еврозоне взлетели до максимального значения за последние 26 месяцев — то есть более чем за два года. Показатели европейской экономики смогли оттолкнуться от дна благодаря успехам Германии, следует из данных компании IHS Markit.

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В сентябре 2020 года индекс Purchasing Managers Index (PMI) в еврозоне поднялся до отметки 53,7 пункта. В августе он был на уровне 51,7 пункта. Рост промышленного производства в регионе подстегивает улучшение экономического положения в ФРГ, говорится в отчете IHS. «Цифры были бы намного более скромным без помощи Германии, на долю которой в сентябре пришлось около половины прироста обрабатывающей промышленности еврозоны», — говорится в отчете.

В ФРГ в сентябре PMI достиг отметки в 56,4 пункта. Показатель оказался ниже прогноза в 56,6 пункта, однако выше уровня августа в 52,2 пункта. Значение индекса PMI выше 50 пунктов означает рост деловой активности, значение ниже этой отметки говорит о ее спаде.

В начале сентября сообщалось, что усилия Германии по борьбе с последствиями коронавируса начали приносить плоды. Производство в главной экономике Европы по итогам 2020 года сократится на 5,8 процента, хотя в апреле в разгар пандемии ожидалось падение на 6,3 процента. В Минэкономики страны ожидают V-образного восстановления экономики.