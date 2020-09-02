Мировой экономике предсказали восстановление шаг за шагом

Глава крупнейшего банка Германии, Deutsche Bank, Кристиан Сьюинг заявил, что мировую экономику ждет долгое восстановление от последствий вызванного пандемией коронавируса кризиса, которое будет происходить шаг за шагом. Его слова приводит CNBC.

Согласно предсказанию Сьюинга, восстановление, скорее всего, окажется неравномерным и в разной степени затронет различные сектора и отрасли. Наблюдаемый в настоящее время рост деловой активности едва ли продлится долго, считает банкир.

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В пример он привел туристическую сферу. Текущий летний сезон и частичное снятие ограничений позволили участникам рынка начать зарабатывать, однако в итоге эти факторы могут оказаться лишь «временным спасательным кругом», считает Сьюинг.

Такая проблема, по его словам, актуальна для большинства стран и регионов, в первую очередь для Евросоюза и США. Дополнительной нагрузкой на бизнес станет частичная или полная отмена отдельных мер господдержки.

В своем свежем докладе Европейский центробанк (ЕЦБ) указал на дополнительный риск для экономики еврозоны. Он заключается в укрепляющемся курсе наднациональной валюты, который невыгоден экспортерам и снижает конкурентоспособность их продукции на внешних рынках.