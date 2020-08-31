Рынок Европы начал рекордно восстанавливаться

Европейский фондовый рынок начал рекордно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Главный биржевой индекс континента, Stoxx Europe 600, с начала августа вырос на 2,9 процента, что является наивысшим показателем с 2009 года, следует из данных торгов.

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Росту способствовали новости о разработке сразу нескольких вакцин, в том числе российской «Спутник V», а также позитивные данные о восстановлении экономической активности в Китае, пишет Bloomberg.

При этом рост был ограничен такими факторами, как снижение спроса в некоторых странах Евросоюза, в том числе Италии и Германии, где в августе была зафиксирована дефляция.

В целом об окончательном восстановлении европейских экономики и рынков говорить пока рано, отмечают опрошенные изданием эксперты. Члены ЕС, в том числе наиболее экономически развитые, переживают лишь ограниченный спад безработицы, а положение дел в отдельных секторах остается неопределенным.