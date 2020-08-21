Европейская экономика передумала восстанавливаться

Восстановление экономики еврозоны после самого глубокого спада в истории замедлилось в августе, особенно в сфере услуг. Об этом пишет CNBC.

Многие карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, были сняты, поэтому уровень деловой активности в прошлом месяце рос самыми быстрыми темпами с середины 2018 года. Однако в некоторых европейских странах случился повторный всплеск заболеваемости, из-за чего снова были введены ограничения.

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Индекс IHS Markit, который является показателем экономического здоровья, упал с 54,9 до 51,6 пункта в августе. Восстановление потеряло импульс из-за слабого спроса, люди передумали тратить деньги, отметил директор по экономике IHS Markit Эндрю Харкер. Индекс занятости снизился до 47,7 с 47,9. Европе для полного восстановления после самой глубокой рецессии потребуется два года или больше, уверены эксперты.

Экономика стран Евросоюза во втором квартале 2020 года рекордно сократилась на 14,4 процента в годовом выражении. Это самое сильное снижение с начала ведения статистики (с 1995 года).

В июле лидеры ЕС согласовали план по спасению экономики Европы на 750 миллиардов евро. Около 500 миллиардов евро направят на безвозвратные гранты наиболее пострадавшим от коронавируса странам, еще 250 миллиардов пойдут на кредиты.