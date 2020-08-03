Во Франции произошла экономическая катастрофа

Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны. Удар был нанесен по всем отраслям промышленности и бизнеса, пишет «ИноСМИ».

Материалы по теме Спаси или сохрани Германия страдает от избытка денег. Чем это угрожает Европе? Союз спасения Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро

Страна стала одним из лидеров «антирейтинга» еврозоны по основным показателям. Во втором квартале ВВП Франции упал на 13,8 процента, также сократилось потребление (на 11 процентов), упали инвестиции (на 17,8 процента) и экспорт (на 25,5 процента). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что ВВП в 2020 году сократится на 11 процентов.

Множество местных компаний понесли серьезные убытки. Например, автопроизводитель Renault в первом квартале потерял 7,3 миллиарда евро, а нефтегазовая компания Total недополучила во втором квартале 8,4 миллиарда долларов. Эксперты полагают, что восстановление экономики произойдет не скоро и займет как минимум два года. Ожидается, что безработица достигнет исторического максимума в 11,5 процента к середине 2021 года.

Причину сложной экономической ситуации аналитики видят в том, что жесткий карантин продлился во Франции около двух месяцев. В Германии, например, он был месяц. Там ВВП сократился на 10,1 процента к предыдущему кварталу.

В июле лидеры ЕС утвердили план спасения экономики Европы на 750 миллиардов евро, 500 миллиардов евро направят на безвозвратную помощь наиболее пострадавшим от коронавируса странам, еще 250 миллиардов — на кредиты.