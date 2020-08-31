Одна из крупнейших экономик Европы беспрецедентно упала

Экономика Италии сократилась на 12,8 процента во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим. Это стало беспрецедентным спадом за всю историю наблюдений (с 1995 года). Данные представила Национальная служба статистики (Istat).

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ВВП одной из крупнейших экономик Европы упал на 17,7 процента по сравнению со вторым кварталом 2019 года из-за пандемии коронавируса. Потребительские расходы во втором квартале нынешнего года снизились на 8,7 процента, а импорт и экспорт — на 20,5 и 26,4 процента соответственно.

В начале 2020 года у Италии был госдолг в размере 2,4 триллиона евро. По оценкам экономистов, в конце текущего года он вырастет еще больше и достигнет 2,6 триллиона (155 процентов ВВП), а в конце следующего — 2,7 триллиона.

В июле лидеры ЕС утвердили план спасения экономики Европы на 750 миллиардов евро. Италия получила 80 миллиардов. ВВП стран Евросоюза во втором квартале рекордно сократился на 14,4 процента в годовом выражении.