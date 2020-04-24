Коронавирус загонит Италию в долги

Коронавирус и связанные с ним траты бюджета загонят Италию — самую закредитованную страну еврозоны — в новые долги, пишет Bloomberg. Правительство направило в парламент поправки в бюджет, предусматривающие увеличение его дефицита.

Ожидается, что по итогам 2020 года дефицит бюджета Италии составит 10,4 процента ВВП, в то время как в правилах Евросоюза прописаны максимально допустимые три процента.

В 2018 году слишком большой дефицит уже приводит к конфликту, когда руководство ЕС грозило санкциями итальянскому правительству популистов во главе с Джузеппе Конте. Входившая на тот момент в парламентскую коалицию партия «Лига» привлекала избирателей обещаниями повышенных расходов на социальные нужды, многие из которых были невыполнимы при сохранении допустимого уровня дефицита.

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Если нынешнее увеличение бюджета будет одобрено, это повлечет за собой необходимость наращивать госдолг, который также сильно превышает установленные нормы — более 134,8 процента ВВП вместо положенных 60 процентов.

По последним прогнозам, снижение ВВП Италии по итогам года может составить восемь процентов. Страна стала крупнейшим очагом заражения коронавирусом в Европе. На данный момент число заболевших превышает 187 тысяч. 25 тысяч человек умерли, 54,5 тысячи полностью выздоровели.

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