Коронавирус загонит Италию в долги

Коронавирус и связанные с ним траты бюджета загонят Италию — самую закредитованную страну еврозоны — в новые долги, пишет Bloomberg. Правительство направило в парламент поправки в бюджет, предусматривающие увеличение его дефицита.
Ожидается, что по итогам 2020 года дефицит бюджета Италии составит 10,4 процента ВВП, в то время как в правилах Евросоюза прописаны максимально допустимые три процента.
В 2018 году слишком большой дефицит уже приводит к конфликту, когда руководство ЕС грозило санкциями итальянскому правительству популистов во главе с Джузеппе Конте. Входившая на тот момент в парламентскую коалицию партия «Лига» привлекала избирателей обещаниями повышенных расходов на социальные нужды, многие из которых были невыполнимы при сохранении допустимого уровня дефицита.
Если нынешнее увеличение бюджета будет одобрено, это повлечет за собой необходимость наращивать госдолг, который также сильно превышает установленные нормы — более 134,8 процента ВВП вместо положенных 60 процентов.
По последним прогнозам, снижение ВВП Италии по итогам года может составить восемь процентов. Страна стала крупнейшим очагом заражения коронавирусом в Европе. На данный момент число заболевших превышает 187 тысяч. 25 тысяч человек умерли, 54,5 тысячи полностью выздоровели.