Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе против коронавируса

Посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал о задержке Евросоюза с помощью в борьбе с коронавирусом. Его интервью опубликовало принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«После первоначальной задержки Европейский союз продемонстрировал свою солидарность с нашей страной», — отметил дипломат. По его словам, Германия и Австрия оказали медицинскую помощь более 100 итальянским пациентам, оплатив им транспортные услуги. Кроме того, свои бригады врачей направили Польша и Румыния.
Терраччано сказал, что надеется на возрождение Евросоюза после кризиса подобно птице Фениксу. Говоря о ситуации внутри Италии, посол выразил сдержанный оптимизм, поскольку впереди еще долгий путь, несмотря на снижение смертности в последние дни.
Ранее премьер Италии Джузеппе Конте усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус. По мнению итальянского лидера, Европейский союз рискует провалиться как проект в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.
2 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за временное отсутствие помощи Евросоюза в борьбе с коронавирусом. Она отметила, что в ЕС уже подготовили проект по поддержке стран-членов, наиболее пострадавших от коронавируса: обещают выделить до 100 миллиардов евро.
Италия — одна из самых пострадавших от коронавируса стран. По последним данным, там более 144 тысяч инфицированных. 18 тысяч человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, а еще 28 тысяч человек вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения