Европа столкнулась с новой опасной угрозой

Потребительские цены в Еврозоне упали впервые за четыре года, недавнее оживление экономической деятельности не смогло компенсировать серьезное воздействие пандемии на спрос, пишет Bloomberg.

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Уровень дефляции составил 0,2 процента в августе (против инфляции 0,4 процента в июле). Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил, что отрицательные показатели являются новой опасной угрозой для экономики. При дефляции сокращается прибыльность производства и увеличиваются издержки, в результате восстановление экономики замедляется. Главный экономист ЕЦБ Филипп Лэйн заявил, что следующим шагом должно быть стимулирование инфляции.

Европейские заводы столкнулись с необходимостью снижать цены в течение 14 месяцев подряд на фоне вялого спроса. Они также сократили рабочие места и запасы сырья, а новые поставки на время отложили. В то время как потребление и промышленная активность в еврозоне начала восстанавливаться, дефляция и рост безработицы угрожают восстановлению. Еще одним источником беспокойства является евро, который вырос более чем на 7 процентов за последние шесть месяцев.

Экономика стран Евросоюза во втором квартале нынешнего года рекордно сократилась на 14,4 процента в годовом выражении. Это стало самым большим снижением с начала ведения статистики (с 1995 года).