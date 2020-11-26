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В Германии продлили жесткий карантин до конца года

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Odd Andersen / Reuters

Жесткий карантина в Германии, который изначально действовал до конца ноября, продлится до 20 декабря и, вероятно, будет впоследствии продлен до конца января следующего года. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главами 16 федеральных земель.

«Меры, принятые 28 октября, продолжают действовать. Пока до 20 декабря», — сказала она. «Но мы согласны с тем, что из- за высокого числа заражений их нужно будет сохранить и до начала января», — уточнила Меркель.

Однако на рождественские каникулы в стране предполагается сделать послабления.

2 ноября Германия ввела жесткий карантин на фоне роста случаев заражения коронавирусом. По распоряжению канцлера ФРГ Ангелы Меркель закрылись, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, а также ограничивается работа магазинов. Жителям страны запрещено собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах.

Ранее в октябре Меркель заявила, что Германия не может себе позволить с экономической точки зрения нового локдауна, как это было весной во время первой волны коронавируса. Она отметила, что необходимо срочно взять под контроль ситуацию с пандемией.

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