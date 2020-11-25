Сенат Франции призвал правительство признать Карабах

Сенат Франции призвал правительство страны признать Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующей резолюции, принятой в среду, 25 ноября.

За принятие резолюции проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания.

«[Сенат] призывает правительство Франции признать Нагорно-Карабахскую республику и использовать это признание как инструмент переговоров в целях установления прочного мира», — отмечается в документе.

Также сенат призвал к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, «захваченных в результате военных операций», проводившихся с 27 сентября. Властям страны порекомендовали «в рамках минской группы настаивать на обеспечении защиты населения путем размещения под ее эгидой международных сил в соответствии с рекомендациями мирного плана 2007 года». В том числе резолюция призывает к восстановлению границ, определенных в 1994 году, и обеспечению безопасности армянского населения.

Ранее 24 ноября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили договоренности российской стороны с Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.