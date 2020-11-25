Президент Армении рассказал о негативном международном образе армян

Президент Армении Армен Саркисян рассказал о негативном международном образе армян. Интервью президента «Общественному телевидению» доступно на сайте телекомпании.

«Налицо экономический и политический кризис в Армении, есть и кризис в международных отношениях, потому что образ нашей страны и народа не очень положительный сейчас», — заявил Саркисян.

Материалы по теме Ключ к Карабаху Азербайджан отбил у Армении город Шуши. Почему две страны воюют за него уже сто лет? Особенности национальной трагедии Поражение в Карабахе стало ударом для Армении. Как изменилась страна после капитуляции?

Президент пояснил, что Армения проиграла войну за общественное мнение. По его словам, к окончанию предыдущей фазы Карабахского конфликта в 1994 году в мире к армянам и их борьбе в Нагорном Карабахе относились сочувственно, однако все изменилось. Саркисян отметил, что азербайджанская сторона работала над тем, чтобы этого добиться, много лет.

Армянский народ, добавил Саркисян, переживает тяжелый морально-психологический удар, нанесенный ему результатами эскалации Нагорно-Карабахского конфликта в 2020 году.

Азербайджанская сторона регулярно обвиняет армян в военных и гуманитарных преступлениях, экологическом терроре и разрушении памятников культуры. Так, ранее 25 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению «террористическим государством».

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.