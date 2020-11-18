Азербайджан обвинил Армению в использовании фосфорных бомб

Азербайджан обвинил вооруженные силы Армении в использовании фосфорных бомб во время конфликтов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Oxu.az.

Баку утверждает, что армянская сторона применила белый фосфор, чтобы поджечь лес возле города Шуши.

«Фосфорные бомбы использовались армянской стороной и во время апрельских боев 2016 года. Главной их целью были наши жилые объекты, гражданское население и вооруженные силы», — заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время визита иностранных журналистов на территории, которые перешли под контроль Баку.

Он заверил, что соответствующие материалы будут переданы в международные организации, в том числе по запрещению химического оружия.

Бои в Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе вооруженных столкновений Баку взял под контроль ряд населенных пунктов, в том числе Шуши.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня, по которому воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, а до 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района.