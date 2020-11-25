Азербайджан допустил подписание мирного договора с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов допустил возможность подписания мирного договора с Арменией. Интервью французскому журналу Le Point доступно на сайте внешнеполитического ведомства.

«Затягивание ран, образовавшихся в результате состояния войны на протяжении десятилетий, будет нелегким и потребует времени. Главное — прекратить все военные действия и принять меры по установлению мира в регионе. Мы желаем мирного урегулирования конфликта», — сказал Байрамов.

Он добавил, что главным пунктом трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе является вывод Вооруженных сил Армении из ряда районов к 1 декабря. Для установления полноценного мира необходимо возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в регион, уверен Байрамов.

21 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трехстороннее заявление «ставит точку в многолетнем противостоянии» между армянской и азербайджанской сторонами.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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