Алиев заявил Шойгу о точке в многолетнем противостоянии

Трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху ставит точку в многолетнем противостоянии. Об этом заявил министру обороны России Сергею Шойгу президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

По словам Алиева, азербайджанская армия завоевала победу, и стороны перешли к этапу политического урегулирования. Он отметил, что накануне армия вошла в город Агдам.

Азербайджанский лидер также заявил, что Баку приветствует размещение российской миротворческой миссии в Карабахе. По его словам, она работает с соответствующими структурами в Баку и Ереване.

Ранее сообщалось, что Шойгу приехал в Баку из Еревана, где провел переговоры с министром обороны Армении и премьером Николом Пашиняном. На встрече с Пашиняном Шойгу заверил, что Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе. «Ожидается большая работа по установлению мира», — подчеркнул глава Минобороны. Пашинян, в свою очередь, поблагодарил Шойгу за поддержку во время карабахского конфликта.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян подписали заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. По документу, воюющие стороны остались на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку передадут три района. В регионе будут действовать российские миротворцы.

Азербайджан счел итоги войны победой. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки Пашиняна.