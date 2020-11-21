Россия и Армения подписали документы о присутствии миротворцев в Карабахе

Министры обороны России и Армении подписали документы о присутствии российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу армянского военного ведомства.

«Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу на встрече в Ереване подписали пакет документов, регулирующих рамки деятельности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта», — отметили в Минобороны Армении.

На встрече стороны также высоко оценили роль Москвы в стабилизации военно-политической обстановки в регионе и эффективность миротворческой миссии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безальтернативным трехстороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, принятое Москвой, Баку и Ереваном в начале ноября.

Согласно документу, армянская и азербайджанская стороны остались на позициях, занятых ими в ходе боевых действий, начавшихся 27 сентября. До 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района. Вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.