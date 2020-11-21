Шойгу приехал в Баку из Еревана

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Баку, передает РИА Новости.

Ранее он посетил Ереван, где провел переговоры с министром обороны Армении и премьером Николом Пашиняном. На встрече с Пашиняном Шойгу заверил, что Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе. «Ожидается большая работа по установлению мира», — подчеркнул глава Минобороны. Пашинян, в свою очередь, поблагодарил Шойгу за поддержку во время карабахского конфликта.

В состав делегации также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Лавров в Ереване провел встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном и новым главой МИД Арой Айвазяном, передает ТАСС.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Вспыхнула война, перемирие было подписано в 1994 году, но периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года Азербайджан сообщил, что армянские войска атаковали его позиции, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что противник напал на Карабах. В ходе боев азербайджанская армия заняла часть территорий.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян подписали заявление о полном прекращении огня. По документу, воюющие стороны остались на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку передадут три района. В регионе будут действовать российские миротворцы.

Азербайджан счел итоги войны победой. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки Пашиняна.