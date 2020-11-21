Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку во время войны в Карабахе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване

Армения чувствовала поддержку России во время войны в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу, передает ТАСС в субботу, 21 ноября.

«Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ, вашу личную поддержку, и я хочу поблагодарить вас за это», — сказал Пашинян.

Он также выразил надежду на усиление сотрудничества с Россией, в том числе в сфере безопасности. «Но не только безопасности — военно-техническом сотрудничестве», — добавил премьер-министр Армении.

В свою очередь Шойгу заверил Пашиняна, что Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе.

Ранее в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой входят министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее договорились о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях. Так, Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, сроком минимум на пять лет в регион вошли российские миротворцы.