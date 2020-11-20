Путин предупредил о последствиях срыва договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях срыва трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что люди, которые пытаются затормозить исполнение трехсторонних договоренностей, должны понимать, что альтернативой этому может быть только война. «И если не дай бог это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин объяснил цель вмешательства России в ситуацию в Нагорном Карабахе. По словам главы государства, это важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики. Как заметил Путин, обстановка в Карабахе в целом стабилизировалась. Российский лидер также отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев. Кроме того, он выразил надежду на надежное и долгосрочное урегулирование ситуации.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.