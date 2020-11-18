Путину разрешили отправить военных в Карабах

Совет Федерации дал согласие на отправку российских военных в Нагорный Карабах для участия в миротворческой миссии. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 18 ноября.

За соответствующим разрешением к верхней палате ранее обратился президент Владимир Путин. По Конституции, в компетенцию сенаторов входит решение вопроса о возможности использования Вооруженных сил России за рубежом.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Среди других договоренностей — развертывание вдоль линии соприкосновения российских миротворцев. Их пребывание в регионе согласовано на пять лет. Если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев, сроки пребывания военных автоматически продлеваются на следующие пять лет.