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Кремль назвал главный итог соглашения по Карабаху

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Фото: Reuters

Важнейшим итогом соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе является наступление мира, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс» во вторник, 17 ноября.

«Прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это — главный итог. Люди не гибнут, и это самое ценное, что может быть», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают первые дни после принятия трехстороннего заявления.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Военные столкновения возобновились в Карабахе 27 сентября спустя 26 лет после подписания Ереваном и Баку соглашения о прекращении боев.

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