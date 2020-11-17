США и Франция захотели от России большей ясности по ситуации в Карабахе

США и Франция захотели от России большей ясности по ситуации в Нагорном Карабахе, а также о роли Турции в прекращении боев. Об этом сообщили во время брифинга для журналистов представители Госдепартамента высокого ранга, передает ТАСС.

По их словам, главы внешнеполитических ведомств США и Франции признали действия, предпринятые Россией, которые привели к режиму прекращению огня. Однако все еще остается много вопросов, «требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения».

Представителей Госдепа спросили о темах переговоров госсекретаря Майкла Помпео и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана в Париже. «Они много говорили о Нагорном Карабахе. Как два сопредседателя они разделяют то же мнение, что и мы, — мы по-прежнему привержены нашей роли сопредседателей в [мирном] процессе Минской группы», — сказали американские дипломаты.

Ранее Москва потребовала решения вопроса присутствия иностранных боевиков в Нагорном Карабахе. Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в решении об их выводе должны участвовать все стороны, которые стремятся к миру.

О том, что в Нагорный Карабах отправляли воевать сирийских наемников, которых поддерживала Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Позже появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.