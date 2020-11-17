Лавров удивился запросу Госдепа о соглашении по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивился запросу представителей Госдепа США о подробностях мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров назвал требования американцев странными. «Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений», — сказал российский министр. По его словам, об условиях договоренностей США были проинформированы на уровне замгоссекретаря, так как глава Госдепа Майк Помпео находится в длительной зарубежной командировке.

Ранее США и Франция захотели от России большей ясности по ситуации в Нагорном Карабахе, а также о роли Турции в прекращении боев. Отмечалось, что главы внешнеполитических ведомств США и Франции признали, что действия, предпринятые Россией, привели к прекращению огня, однако добавили, что все еще остается много вопросов, «требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения».

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.

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