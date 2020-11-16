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Иран рассказал о ситуации с иностранными боевиками в Нагорном Карабахе

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Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Иран надеется, что боевики, участвовавшие в конфликте в Нагорном Карабахе, покинули регион. О текущей ситуации рассказал представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает IRNA.

«Я надеюсь [что радикалы покинули Карабах], поскольку нам об этом говорили», — отметил Хатибзаде. Он добавил, что мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией принесет пользу всему региону.

Ранее Москва потребовала решения вопроса присутствия иностранных боевиков в Нагорном Карабахе. «Боевики, которых перебрасывали в Нагорный Карабах, не исчезли», — напомнила спикер МИД России Мария Захарова. По ее словам, в решении об их выводе должны участвовать все стороны, которые стремятся к миру.

О том, что в Нагорный Карабах отправляли воевать сирийских наемников, которых поддерживала Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Позже также появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.

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