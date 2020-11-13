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Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха

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Фото: AP

Москва требует решения вопроса присутствия иностранных боевиков в Нагорном Карабахе. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Боевики, которых перебрасывали в Нагорный Карабах, не исчезли», — напомнила дипломат. По ее словам, в решении об их выводе должны участвовать все стороны, которые стремятся к миру.

Ранее взятый Арменией в плен сирийский наемник Аль-Хаджи на допросе раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах. По его словам, на сирийско-турецкой границе из сотен потенциальных наемников были выбраны 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет, которым пообещали заплатить две тысячи долларов в месяц. После этого завербованные сирийцы без проверки документов на турецкой границе в сопровождении военных отправлялись в турецкий аэропорт. Уже оттуда на турецких и азербайджанских самолетах они прибыли в Азербайджан, где их встретили местные и турецкие военные.

О том, что в Нагорный Карабах отправляли воевать сирийских наемников, которых поддерживала Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Позже также появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.


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