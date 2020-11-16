Стало известно о желании Трампа напоследок проучить Китай сразу за все

Президент США Дональд Трамп желает напоследок принять новый пакет санкций против Китая, проучив таким образом сразу за несколько эпизодов. Об этом стало известно Axios от чиновников администрации действующего главы государства.

Отмечается, что Трамп планирует ввести санкции или ограничить торговлю с китайскими государственными структурами, чиновниками и компаниями за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и Гонконге, а также из-за создаваемых угроз нацбезопасности США. При этом американцы не планируют новых шагов по проблеме Тайваня или снова закрывать консульства.

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Отмечается, что подобное наследие Трампа также усложнит налаживание связей между наиболее вероятным следующим президентом США Джо Байденом с китайцами. Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Джон Эллиот выразил мнение, что все действия, направленные на любое смягчение курса, будут самоубийственными.

Ранее сообщалось, что в СУАР Китая существует более 380 объектов, где, предположительно, содержатся репрессированные представители мусульманских народов. Среди объектов учитывались функционирующие с 2017 года так называемые «лагеря перевоспитания», центры содержания под стражей и тюрьмы. До этого стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность называть репрессии против мусульман-уйгуров в Китае словом «геноцид».

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности — предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров.

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