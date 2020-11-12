США пообещали Китаю очередные санкции из-за Гонконга

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Китай в нарушении международных обязательств по Гонконгу и пообещал ввести очередные санкции. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В письме он заявил, что Коммунистическая партия Китая открыто нарушила свои международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией и свои обещания народу Гонконга, в том числе и в соответствии с основным законом.

По словам советника Трампа принцип «одна страна — две системы», по которому Гонконг входит в состав Китая, теперь стал «большим фиговым листом», который прикрывает расширение однопартийной диктатуры Китайской коммунистической партии в Гонконге.

О'Брайен заявил, что Вашингтон продолжит использовать все возможности для поиска и введения санкций против тех, «кто отвечает за уничтожение свободы Гонконга».

8 июля, когда в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон «О национальной безопасности» для Гонконга. Китай настаивал на том, что эти вопросы относятся к внутренним делам страны. Закон дает право властям пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности: в частности, предотвращать протесты в городе и привлекать к ответственности их лидеров.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.