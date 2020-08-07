США решили ввести санкции против главы Гонконга

Администрация президента США Дональда Трампа собирается ввести санкции против своего союзника в Китае — главы Гонконга Кэрри Лэм. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников, близких к американским властям, эти меры будут нацелены не только на Лэм, но и на других «должностных лиц Коммунистической партии» Китая. Согласно данным американского Минфина, санкции коснутся еще 11 представителей китайских властей. Характер этих мер пока не уточняется.

«У меня нет никаких счетов в Штатах, так что я просто посмеюсь [в ответ на санкции]», — говорила Лэм в ответ на слухи о введении новых мер.

Отношения Китая и США остаются напряженными, поскольку страны долгое время ведут торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношения возникают из-за разногласий на фоне пандемии COVID-19. В частности, 22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне: Пекин обвинили в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса. В ответ китайские власти потребовали закрыть американское посольство в Чэнду.

Очередное осложнение произошло 8 июля, когда в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон «О национальной безопасности» для Гонконга. Китай настаивал на том, что эти вопросы относятся к внутренним делам страны. Закон дает право властям пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности: в частности, предотвращать протесты в городе и привлекать к ответственности их лидеров.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.

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