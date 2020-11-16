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В Армению прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами

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Фото: Александр Лавренко / РИА Новости

В Армению прибыли два самолета Ан-124 «Руслан» и 18 Ил-76 военно-транспортной авиации России. Они доставили в аэропорт Еревана российских миротворцев и спецтехнику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Министерство обороны России.

Отмечается, что на борту самолетов прибыла 15-я миротворческая бригада ВВС России. «Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники», — говорится в сообщении. За сутки из России в Армению было доставлено 58 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны и экскаваторы.

Первые самолеты с миротворцами отправились в Нагорный Карабах 10 ноября, сразу после совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий. Всего в зону конфликта планируется перебросить 1960 военных, 90 БТР и 380 единиц спецтехники. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение войны в Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями четырех районов.

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