В Нагорном Карабахе жители сожгли дома и уехали в сторону Армении

Жители города Карвачар в Нагорном Карабахе, начали сжигать их. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Местные жители вывозят мебель и животных, а также выкапывают останки своих родных, чтобы их могилы не были осквернены. Отмечается, что на северной дороге Карабаха, ведущей в Армению, образовалась километровая очередь из машин, загруженных вещами беженцев.

Согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, Карвачарский район одним из первых должен быть передан Азербайджану 15 ноября. Из-за большого количествамашин образовалась очередь на дороге. Причиной тому стала маленькая пропускная способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей.

Ранее армянская церковь заявила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши, Нагорный Карабах, азербайджанцами. В заявлении отдела межцерковных связей Первопрестольного Святого Эчмиадзина отмечается, что произошедшее является «открытым вандализмом и проявление нетерпимости».

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.