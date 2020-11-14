Армянская церковь заявила об осквернении собора в Шуши азербайджанцами

Армянская церковь заявила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши, Нагорный Карабах (НКР, Республика Арцах), азербайджанцами, сообщает «Интерфакс».

«С болью узнали, что в ночь с 9 на 10 ноября, после соглашения о прекращении огня и боевых действий в Арцахе, подписанного между руководителями Армении, Азербайджана и России, азербайджанцы, вторгшиеся в город Шуши в Арцахе, осквернили собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя), оставив свой след на внешних и внутренних стенах церкви», — говорится в заявлении отдела межцерковных связей Первопрестольного Святого Эчмиадзина, которое было опубликовано в субботу, 14 ноября.

В нем также отмечается, что произошедшее является «открытым вандализмом и проявление нетерпимости». «Мы решительно осуждаем случившееся», — подчеркнули представители церкви.

Армянская церковь также призвала международное сообщество и межрелигиозные межцерковные организации «поднять свой голос и предпринять соответствующие шаги, чтобы не дать властям Азербайджана в Арцахе проявить такие варварские и антиармянские настроения в отношении религиозных и культурных памятников и обелисков».

13 ноября президент Армении Армен Саркисян объявил, что процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе не завершен с принятием трехстороннего соглашения.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.